Auguri Epifania 2020: Arriva la Befana con le Mele Canterine, Canzoni Divertenti | Video YouTube.

CANZONI BEFANA AUGURI EPIFANIA. Domani 6 gennaio si celebra l’epifania. L’Epifania tutte le feste le porta via, come recita il proverbio popolare: “L’Epifania tutte le feste le porta via poi arriva san Benedetto che ne riporta un bel sacchetto”.

Come gli anni precedenti, anche in questo 2020, sta avendo molto successo il video auguri che avevamo preparato con la canzone “La befana vien di notte” di Gianni Morandi.

Quest’anno vi proponiamo un’altra simpatica canzone adatta per i bambini che abbiamo trovato su

Il filmato (guarda il video) contiene delle simpatiche filastrocche che sono molto facili da imparare e che possono essere ripetute lanciando il video in stile karaoke. “Vola in cielo la Befana, ma che abile pilota, con la rossa sua sottana, va a cavallo di una scopa”, così inizia la canzone della Befana dal titolo “Le Mele Canterine – Arriva la Befana“.

Questa canzone, come viene esposto a fine video, è inserita nel DVD “Natale Canterino Cartoons” acquistabile sul sito internet www.melamusic.it.