Ultime Notizie » Diet Prada » Dolce & Gabbana fa causa a 2 blogger statunitensi per diffamazione

Il marchio italiano Dolce & Gabbana ha intentato una causa per diffamazione da oltre 600 milioni di dollari contro Tony Liu e Lindsay Schuyler, due blogger americani che possiedono il popolare account di moda Instagram “Diet Prada“. L’azienda chiede un risarcimento per i danni subiti durante un boicottaggio da parte dei consumatori asiatici.

Il caso risale al novembre 2018 quando l’azienda ha lanciato una campagna promozionale considerata da molti razzista e offensiva nei confronti della cultura cinese, che ha addirittura portato alla sospensione di uno spettacolo per il brand a Shanghai. A quel tempo, “Diet Prada” aderì alle critiche e ripubblicò un messaggio in cui lo stilista Stefano Gabbana si sarebbe riferito alla Cina in termini scortesi sebbene la sua azienda alludesse a un presunto “hack”.

La causa di Dolce & Gabbana è stata intentata in un tribunale civile a Milano nel 2019, ma è stata resa pubblica questa settimana dopo che i blogger l’hanno pubblicata sul loro account.

Gli avvocati di Lui e Schuyler assicurano che il tribunale italiano non è adatto a questo processo, poiché gli imputati provengono dagli Stati Uniti, mentre i presunti danni sono avvenuti in Asia.

“L’intero caso è un modo per cercare di mettere a tacere ‘Diet Prada’, e di mettere a tacere personalmente Tony (Liu) e Lindsay (Schuyler)”, ha detto Susan Scafidi, direttrice dell’Istituto di Diritto della Moda, un’organizzazione non governativa che rappresenta i blogger in tribunale.

Da parte loro, i proprietari di “Diet Prada” hanno deciso di lanciare una campagna di raccolta fondi su GoFunMe per coprire le spese legali relative al caso. Finora sono riusciti ad accumulare più di $ 46000. Nel frattempo, Schuyler ha esortato le personalità a rispondere all’opinione pubblica e alle critiche dei media “con azioni progressiste” e “non con richieste”.