Chi è il calciatore più caro del mondo (non è Messi né CR7 Ronaldo né Neymar)

Cristiano Ronaldo o Leo Messi i giocatori più costosi del mondo? Non sempre i più famosi lo sono… Svelata la classifica annuale dei calciatori con il più alto valore di mercato dal Centro Internazionale per lo Studio dello Sport (CIES), soprannominato “l’Osservatorio calcistico”.

Marcus Rashford, attaccante del Manchester United FC (della Premier League), occupa il primo posto nella classifica dei calciatori più costosi al mondo, secondo i dati del centro di ricerca CIES Football Observatory. Rashford ha un valore stimato di 165 milioni di euro, il che lo colloca ben prima degli altri giocatori.

Il secondo posto è occupato dal norvegese Erling Haaland, che gioca come attaccante del Borussia Dortmund (della Bundesliga tedesca) e della nazionale norvegese, e ha un valore di 152 milioni di euro.

Secondo questo centro specializzato in analisi statistiche, gli altri giocatori più costosi sono il difensore Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Alphonso Davies (difensore al Bayern Monaco) e Rúben Dias (Manchester City FC). I valori massimi stimati per centrocampisti e portieri sono stati registrati per Bruno Fernandes del Manchester United FC (151 milioni di euro) e Ederson Moraes del Manchester City FC (80 milioni di euro).

Il famoso attaccante del Barcellona, ​​Lionel Messi, è classificato solo 97esimo posto. Il suo costo è stimato in 54 milioni di euro. Il non meno famoso attaccante della Juventus, CR7 Cristiano Ronaldo, vale sette milioni in meno e occupa la posizione numero 131.

Ecco i 10 giocatori di calcio più costosi al mondo: classifica e prezzo del cartellino