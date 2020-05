Calabroni assassini, pericoloso Killer di Api negli Stati Uniti.

Gli avvistamenti di una specie soprannominata “calabroni assassini” (Calabrone gigante asiatico o Vespa mandarinia) si sono verificati per la prima volta nello stato di Washington alla fine del 2019, e da allora gli scienziati si sono concentrati sul monitoraggio della presenza di più esemplari per sradicarli.

Il calabrone asiatico gigante è originario dell’Asia orientale e del Giappone e può misurare circa 5 cm, quasi otto quando si tiene conto dell’apertura alare delle sue ali. È corpulento, con un potente veleno e una mascella affilata. Inoltre, il grosso problema è che è in grado di invadere e massacrare un alveare di api nel giro di poche ore.

Karla Salp, portavoce del Dipartimento dell’Agricoltura di Washington, ha affermato che “come la maggior parte delle specie invasive, non c’è modo di sapere come i “calabroni killer” siano arrivati in Nord America”. “Esistono diverse teorie, ma sono tutte ipotesi e probabilmente non lo sapremo mai”, ha aggiunto. Uno di questi è che sono venuti per caso in un container.

Sono state posizionate trappole in tutta la regione per catturare qualsiasi altro “calabrone assassino” che potesse trovarsi nell’area, per impedire loro di diffondersi in Nord America e stabilirsi in modo permanente. “In questa stagione di trappole – continua Karla Salp – e con l’aiuto dell’educazione pubblica e dell’incoraggiamento a denunciare avvistamenti sospetti, speriamo di avere una migliore idea di dove siano per sradicarli”.

L’unico nido di “calabroni killer” trovato finora in Nord America è stato distrutto a Nanaimo, nell’isola di Vancouver.

“Numerosi studi condotti nell’autunno del 2019 non hanno mostrato segni di presenza”, ha affermato Paul van Westendorp, un apicoltore della British Columbia, in Canada.

Da parte sua, Chris Looney, un entomologo del Dipartimento dell’Agricoltura di Washington, ha spiegato che quando i calabroni giganti invadono un alveare, uccidono letteralmente le api strappando la testa con le pinze. Quindi occupano il nido per una settimana o più, nutrendosi di pupe e larve. Già negli ultimi 15 anni, le colonie sono diminuite a causa di un fenomeno noto come “problema del collasso“, in cui le api operaie di un alveare scompaiono improvvisamente.

Il rischio che rappresentano per l’uomo è significativamente inferiore.

Circa 50 persone muoiono in Giappone ogni anno a causa di questi insetti. “In genere non danno fastidio alle persone”, ha detto Salp. “Ti attaccheranno solo se si sentono minacciati. Quindi, finché non calpesti un nido o ti avvicini a un alveare di api che hanno preso il controllo, c’è un rischio abbastanza basso di essere punto”.

Nei social network, i “calabroni assassini” sono diventati una tendenza. “La risposta sui social network è stata interessante”, ha detto Salp. “Raramente una specie invasiva riceve così tanta attenzione da parte dei media”. “Speriamo che il risultato finale sia che le persone acquisiranno maggiore familiarità con le specie autoctone e che possano riferire alle autorità se vedono qualcosa di sospetto nei loro confronti”.

Scopri di più su questi insetti in questo video: