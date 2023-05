Il brand giapponese Cellato ha creato il gelato più costoso del mondo, che è già entrato nel Guinness dei primati. Una porzione di questo dolce, chiamato Byakuya, costa 873.400 yen giapponesi (circa $ 6300).

Il prezzo elevato del gelato è determinato dalla sua composizione. Il dolce è fatto con Parmigiano-Reggiano, pasta di sake kasu (avanzi della produzione della bevanda alcolica sake) e, soprattutto, tartufo bianco e foglia d’oro commestibile.

“Ci è voluto più di un anno e mezzo per svilupparlo, un sacco di prove ed errori per farlo bene. Vincere il Guinness World Record ha giustificato tutti i nostri sforzi“, ha detto un rappresentante dell’azienda.

In futuro, Cellato prevede di lanciare gelati con altre insolite combinazioni di ingredienti, come champagne e caviale.

New record: Most expensive ice cream – JPÂ¥873,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan.

The ice cream includes edible gold leaf, white truffle and natural cheeses 🍨 pic.twitter.com/kaJOACEear

— Guinness World Records (@GWR) May 18, 2023