Ultime Notizie » brad pitt » Brad Pitt compie 60 anni, incredibile ma vero!

Brad Pitt sta festeggiando oggi 18 dicembre il suo sessantesimo compleanno in ottima forma fisica, ma è ancora coinvolto nel suo tumultuoso divorzio con Angelina Jolie. Durante la sua carriera, ha dimostrato di essere un attore versatile, sfondando nel mondo del cinema grazie a film come ‘Thelma & Louise’ e ‘Intervista col vampiro’. Nonostante la sua bellezza (la rivista People lo ha nominato l’uomo più bello del mondo nel 1995 e nel 2000), ha evitato i ruoli romantici e ha preferito concentrarsi su drammi, azione e suspense, mostrando la sua versatilità come attore.

Film di successo come ‘Sette anni in Tibet’ e ‘Do You Conosci Joe Black?’ hanno contribuito al suo prestigio, così come la collaborazione con George Clooney in ‘The Great Hustle’. La sua carriera ha raggiunto l’apice con ‘Fight Club’ nel 1999. La sua relazione con Jennifer Aniston e la partecipazione a ‘Friends‘ hanno ulteriormente accresciuto la sua popolarità, culminando nella fondazione di Plan B Entertainment insieme ad Jennifer Aniston.

La loro storia d’amore di cinque anni si concluse con speculazioni su motivi come la presunta reticenza di Aniston a diventare madre e il presunto eccessivo impegno di lei nella carriera. Il fenomeno ‘Brangelina‘ emerse durante le riprese di ‘Mr.

& Mrs. Smith’ nel 2004, portando alla luce il lato più familiare di Pitt.

Dopo il divorzio, diventò padre di sei figli, biologici e adottivi, ottenendo successo con nomination e premi agli Oscar. Coinvolto nella Plan B Entertainment con Aniston, contribuì alla produzione cinematografica, guadagnò milioni con contratti pubblicitari, vinse un Oscar come produttore e ebbe successo come attore in ‘C’era una volta a Hollywood’.

La tenuta Château Miraval in Provenza, fonte di divergenze, fu acquistata nel 2008 per 45 milioni di dollari e fu un punto di contesa durante la separazione nel 2016. La separazione fu motivata dalle dichiarazioni di Aniston riguardo a un episodio di aggressione durante un viaggio aereo ubriaco dalla Francia agli Stati Uniti.

Nonostante l’indagine dell’FBI nel 2016, le autorità non hanno sporto denuncia. L’incidente è ora utilizzato nella battaglia legale per l’affidamento dei figli e la proprietà della cantina Miraval. Nel frattempo, Pitt si concentra sulla sua carriera cinematografica e festeggia il suo sessantesimo compleanno con la sua nuova fidanzata più giovane di 30 anni (Ines de Ramon).