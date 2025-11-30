Rai, colpaccio per Milly Carlucci dopo Ballando con le Stelle: è lei la Regina della Rai

L’avevamo lasciata con il suo show del sabato sera su Rai1, “Ballando con le stelle” ma, a quanto pare non si fermerà qui per il prossimo anno. Milly Carlucci è sulla cresta dell’onda per quel che riguarda i palinsesti Rai.

Se da un lato, per i primi mesi dell’anno, la Tv di Stato punterà su Carlo Conti e sul suo Festival di Sanremo, dall’altro lato, però, la Carlucci non starà lì a guardare ma, anzi, le sarà riservato un posto d’onore come le spetta.

C’è già chi l’ha definita la nuova regina della Rai: ma è davvero così? Di cosa tratterà il nuovo programma che la attende alla conduzione?

La Rai punta su Milly Carlucci: ecco il suo nuovo programma

E’ arrivata la nuova offerta di programmi Rai che ci accompagnerà in questa fine di anno 2025 e per i primi mesi del prossimo 2026. Una stagione ricca di programmi che strizzerà un occhio a quelle che sono tutte le altre reti concorrenti, sia a pagamento che non. La Rai sta cercando di rinnovarsi nella sua programmazione e non riguarda soltanto quelle che sono le grandi fiction e i programmi evento, ma anche puntando verso quelli che sono nuovi programmi in day time e prime time per cercare di accaparrarsi quanto più pubblico e auditel possibile.

Se, da un lato, almeno per i primi mesi dell’anno, tutto è concentrato e puntato sul festival di Sanremo targato Carlo Conti, c’è qualcun altro che non resta lì a guardare. E’ la regina del sabato sera, Milly Carlucci. Ma prima di arrivare a lei, è necessario osservare che la Rai punterà anche e soprattutto su un evento di carattere internazionale, quale i Giochi Olimpici Invernali di Milano – Cortina che farà di Rai2 una delle reti più seguite per quel periodo di tempo.

Come dicevamo, però, è anche Milly Carlucci quella sul quale la Rai punterà. Dopo il grande successo ventennale di “Ballando con le stelle”, alla conduttrice abruzzese verrà assegnato un nuovo programma, ancora una volta il sabato sera: si tratta ancora di un progetto che è in cantiere ma, siamo certi, che esalterà le doti della stessa Carlucci, insieme anche a tutto il suo staff che sempre porta con sè.

Olimpiadi e Sanremo saranno, però, i due eventi che racchiuderanno il palinsesto Rai nel mese di febbraio 2026, dove ritroveremo Carlo Conti in veste non solo di conduttore della kermesse musicale, ma anche di un altro programma atto proprio a celebrare la musica anche dopo il Festival. Insomma: un nuovo 2026 da non perdere in Rai.