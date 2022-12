Ultime Notizie » Babbo Natale » Babbo Natale o San Nicola? Da Nord a Sud ecco i personaggi natalizi più amati su Google

L’agenzia internazionale Seeders, in vista del Natale, ha realizzato un particolarissimo studio sulle figure portatrici di doni: a Nord vince Babbo Natale, ma a Sud i bambini sono più legati ai santi.

Babbo Natale, Santa Lucia o San Nicola. Quali sono le figure natalizie più amate e ricercate sul web da grandi e piccini? A pochi giorni dal Natale l’agenzia internazionale di comunicazione Seeders, analizzando dati via Google Trends, ha realizzato uno studio sulla loro popolarità negli ultimi dieci anni con risultati interessanti e per nulla scontati.

Tra i personaggi pieni di regali da consegnare ai più piccoli emerge, come prevedibile per molti, un vincitore assoluto: Babbo Natale. L’anziano dalla barba bianca che realizza e consegna giocattoli ai bambini di tutto il mondo risulta il più popolare in Italia negli ultimi 10 anni. Tuttavia deve cedere il passo ad altre figure quando si scende nei particolari regionali, probabilmente come conseguenza di forti tradizioni locali che riescono a sovrastare una figura di importanza globale come Santa Klaus.

Babbo Natale resta forte in ben 12 Regioni, soprattutto del Centro-Nord: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Ma deve cedere il passo nelle isole e nel Mezzogiorno: San Nicola trionfa in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria mentre Santa Lucia, oltre a Sicilia e Sardegna, è presente in Veneto e Friuli.

La santa di Siracusa vince anche sulla Befana, ma solo se si prendono in considerazione le ricerche durante l’anno.

Passando al confronto tra gli altri personaggi, si possono evidenziare diverse statistiche interessanti: i Re Magi, nel confronto con Gesù Bambino, sono più ricercati nelle Regioni settentrionali, raggiungendo una percentuale del 99% in Valle d’Aosta. San Nicola si avvicina a Santa Lucia senza però riuscire a superare la santa originaria di Siracusa.

Befana, Santa Lucia e San Nicola: la classifica completa

La ricerca individua peculiarità e caratteristiche insolite e interessanti come la frequente spaccatura geografica tra Nord e Sud, ma anche dati relativi alla crescita o decrescita delle ricerche e dettagli unici legati a determinate Regioni.

Altro dato interessante riguarda, ad esempio, il fatto che nei vari confronti San Nicola non sia mai quello con la percentuale più alta in Puglia; risulta particolare perché il Santo che porta i doni a cavallo è patrono del capoluogo di Regione e nona città per abitanti d’Italia: Bari.

Allo stesso modo fa notizia l’ultima posizione a livello di ricerche nazionali di Gesù bambino, che rimane in vantaggio durante l’anno rispetto ai Re Magi (che lo precedono nelle ricerche generali), ma viene superato nel periodo natalizio.

Lo studio realizzato dall’agenzia Seeders ha approfondito così la questione regali nel nostro Paese: forte di dati e grafici, si sono presi in esame i punteggi e le percentuali di ricerca su Google Trends durante gli ultimi dieci anni.