Azioni Alibaba crollano dopo annullamento separazione divisione cloud

Le azioni di Alibaba sono crollate bruscamente sui mercati azionari venerdì, dopo che il colosso cinese dell’e-commerce ha annunciato che non procederà alla separazione della sua divisione di cloud computing, a causa dei controlli sulle esportazioni recentemente ampliati dalle autorità statunitensi sui chip utilizzati nelle applicazioni di intelligenza artificiale (AI).

Secondo la CNBC, gli asset finanziari della società cinese sono crollati del 10% nelle prime negoziazioni di venerdì alla Borsa di Hong Kong. Allo stesso modo, giovedì le azioni quotate sui mercati statunitensi hanno chiuso con una perdita del 9%.

Questa situazione ha fatto sì che l’indice Hang Seng, che raggruppa le prime 35 aziende con sede a Hong Kong, abbia subito un calo del 2,12%. Mentre l’indice Hang Seng Tech, focalizzato sul settore tecnologico, è sceso dell’1,7%. I media hanno invece riferito che quest’anno le azioni dell’azienda fondata dal magnate cinese Jack Ma sono scese di circa il 15%, un valore inferiore al calo dell’11,2% registrato nello stesso periodo dall’indice generale Hang Seng.

Alibaba ha riferito questo giovedì di aver realizzato un fatturato di 224,8 miliardi di yuan (31,175 milioni di dollari) nel secondo trimestre di quest’anno, rispetto ai 224,5 miliardi di yuan (31,134 milioni di dollari) attesi dagli analisti.

Tuttavia, ha annunciato che annullerà i suoi piani di scissione del business cloud (Cloud Intelligence Group), sostenendo che questa decisione si basa sulle restrizioni all’esportazione di chip americani, che hanno reso difficile la fornitura di questi dispositivi alle aziende cinesi. Nell’ottobre di quest’anno, il governo degli Stati Uniti ha vietato all’azienda Nvidia di commercializzare i suoi chip AI presso il colosso asiatico.

Il presidente del fondo Great Hill Capital, Thomas Hayes: “Sebbene Alibaba abbia deluso gli investitori con il suo annuncio di far naufragare lo spin-off del cloud, è fondamentale notare che i ricavi sono aumentati del 9% e gli utili per azione sono aumentati del 21% anno su anno“.

Lo scorso marzo, Alibaba ha annunciato che avrebbe diviso le sue attività nel cloud come parte di una ristrutturazione considerata la più radicale nella storia dell’azienda. Questa misura ha finito per suddividere l’azienda in sei singole unità aziendali.

Alibaba era valutata nell’ottobre 2020 a 830 miliardi di dollari. Tuttavia, il suo valore di mercato si è deprezzato del 70%. Gli esperti attribuiscono questo calo alle pressioni normative di Pechino sul settore tecnologico del Paese, nonché alle misure restrittive di Washington.