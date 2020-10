Dove vedere Atalanta Ajax streaming online. Oggi martedì 27 ottobre 2020 alle ore 21:00 si sfidano al Gewiss Stadium di Bergamo Atalanta Ajax, per la 2a giornata del Gruppo D di Champions League. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida in casa l’Ajax di Erik Ten Hag nella seconda giornata del Gruppo D di UEFA Champions League. I bergamaschi hanno travolto fuoricasa per 4-0 il Midtjylland nella prima gara, portandosi in vetta al girone con 3 punti. Gli olandesi invece hanno perso di misura contro il Liverpool nel primo turno. Di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove vedere Atalanta Ajax streaming e diretta tv.

Atalanta Ajax in diretta tv a partire dalle ore 21:00 di oggi martedì 27 ottobre 2020 sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con SkyGo (link > https://skygo.sky.it) per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Stream disponibile per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

La diretta di Atalanta Ajax non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play.

streaming gratis online con Mediaset Play.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez, Muriel; D Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini.

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Lisandro Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Neres, L Traoré, Tadic. Allenatore Erik Ten Hag.

Le alternative per vedere il match Atalanta Ajax online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Live Streaming che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

