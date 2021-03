Ultime Notizie » Asteroide Apophis » Asteroide Apophis sfreccia vicino la Terra: Streaming e Diretta Zoom con Slooh

SPAZIO NEWS- Le osservazioni radar di Goldstone e Arecibo hanno confermato le dimensioni e la forma dell’Asteroide Apophis. Appuntamento con l’approccio vicino all’asteroide Venerdì 5 marzo alle ore 20:00 EST (01:00 UTC ¦ 17:00 PST ¦ 6:30 IST) con la diretta streaming di Slooh.com, anche via internet Zoom. Guarda la foto dell’asteroide Apophis scattata da NASA/JPL:

Unisciti a Paul Cox, Bob Berman e al dottor Mike Shaw per guardare e conoscere il famigerato asteroide Apophis potenzialmente pericoloso mentre scivola oltre la Terra nel cuore della notte.

Asteroide Apophis: evento in diretta streaming

Prende il nome da un antico serpente demone mitologico egizio che personificava il male e il caos, l’asteroide Near-Earth Apophis ha un diametro stimato di 4 campi da calcio (370 mt).

Venerdì sera farà il suo avvicinamento annuale alla Terra.

FATTO DIVERTENTE: Tholen e Tucker, due dei co-scopritori di asteroidi, sarebbero fan della serie televisiva Stargate SG-1. Uno dei cattivi persistenti dello spettacolo è un alieno di nome Apophis.

Unisciti all’ospite di Slooh Paul Cox e a una schiera di ospiti speciali per una notte spettacolare di osservazione e apprendimento in comune con i telescopi robotici di Slooh! Saremo anche raggiunti da uno dei creatori della Messier Marathon, lo scopritore della cometa Don Machholz.

Cos’è una Messier Marathon?

Per poche settimane all’anno, e da alcune località della Terra, è possibile osservare 110 degli oggetti celesti più luminosi e spettacolari in una sola notte. Partecipare a una Slooh Messier Marathon è una meravigliosa esperienza di apprendimento poiché vediamo così tanti diversi tipi di oggetti attraverso i diversi telescopi in un periodo di tempo così breve.