Ultime Notizie » Asta online » La più grande collezione di armi segrete del KGB e gadget spia all’asta

Circa mezzo migliaio di rari manufatti segreti usati dagli agenti segreti dell’ex KGB sovietico e dai rivoluzionari cubani, sono stati esposti questo lunedì dalla casa d’aste Julien’s Auctions (California, USA).

La collezione comprende un pacchetto di sigarette con una telecamera nascosta all’interno, un dente con una capsula di cianuro per suicidarsi, una macchina per crittografare e decifrare messaggi segreti, scarpe con microfoni e persino una replica dell’ombrello con veleno presumibilmente utilizzato per assassinare lo scrittore e dissidente bulgaro Georgi Markov nel 1978.

Tutti questi oggetti, risalenti alla Guerra Fredda, fanno parte della più vasta collezione di questo tipo e provengono dal KGB Spy Museum di New York, che ha da poco chiuso i battenti.

Gli interessati all’asta avranno tempo fino al 13 febbraio per fare le loro offerte. L’asta dovrebbe raccogliere fino a 750 mila dollari USA. Potete consultare gli oggetti all’asta scaricando questo file in PDF.