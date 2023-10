Ultime Notizie » Campi Flegrei » Terremoto Oggi Napoli: Forte Scossa M4 epicentro Campi Flegrei

TERREMOTO NAPOLI OGGI – Una forte scossa di terremoto magnitudo 4 è avvenuta alle ore 22:08 di oggi lunedì 2 ottobre 2023, con epicentro nei pressi dei Campi Flegrei (Napoli, Campania), causando paura tra i residenti di Napoli che sono usciti in strada. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV Terremoti) ha riportato che la scossa è stata forte e duratura.

Nella zona di via Pisciarelli, al confine tra Pozzuoli ed Agnano, molte persone sono ancora in strada dopo il terremoto. Alcuni sono ritornati nelle proprie case, ma molti hanno ancora paura. Una coppia di anziani aspetta con le valigie sul marciapiede, in attesa di parenti che li porteranno a casa loro. Nel frattempo, si stanno effettuando controlli sugli edifici pubblici e privati, così come in alcune fabbriche.

INGV Terremoti evidenzia che la scossa di terremoto di oggi a Napoli (mappa qui) è stata localizzata con epicentro nelle coordinate geografiche (lat, lon) 40.8300, 14.1500 e ipocentro a una profondità di 3 Km.

Il terremoto è stato localizzato con epicentro a 5 Km a Est di Pozzuoli (NA).

Aggiornamento terremoto delle ore 1:48 del 3 ottobre 2023 – La circolazione dei treni nel Nodo di Napoli è stata sospesa ieri sera alle 22:32 a causa di un terremoto nei Campi Flegrei. Questo provvedimento è stato preso per permettere ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana di effettuare controlli di sicurezza sulla linea dopo il terremoto. Adesso la circolazione ferroviaria sta gradualmente riprendendo.