I programmatori WhatsApp (appartenenti alla società Meta) smetteranno di creare versioni compatibili con il sistema iOS 10 e iOS 11, a partire dal 24 ottobre, secondo il portale .

Secondo il portale specializzato WABetaInfo, il servizio di messaggistica ha avvisato i suoi utenti da diversi mesi di questa situazione e ha chiesto loro di aggiornare il sistema operativo dei loro

dispositivi per continuare ad avere il servizio.

Tuttavia, non tutti i modelli di telefoni cellulari sono compatibili con le ultime versioni di iOS. In questo senso, i dispositivi iPhone 5, modello lanciato nel 2012, e le versioni precedenti non potranno continuare a utilizzare l’applicazione in quanto non aggiornabili con iOS 12.

Secondo i rapporti, la decisione di interrompere la produzione di versioni di WhatsApp compatibili con il vecchio software è stata presa dagli stessi dirigenti dell’azienda e intende continuare a sviluppare nuove funzioni e caratteristiche per migliorare l’applicazione.