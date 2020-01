Uccide la moglie perché "era sempre col cellulare" (su Facebook).

Ayaz Ahmed Ansari, 26 anni, ha ucciso la moglie a Jaipur (in India) domenica scorsa e ha confessato alla polizia di averlo fatto perché la donna “era sempre al telefono” e sospettava che fosse infedele. I due giovani erano sposati da due anni e avevano un bambino in comune.

Naina Manglani, 22 anni, aveva più di 6000 follower su Facebook e il tempo trascorso sulla piattaforma ha indotto suo marito a sospettare di lei, provocando un conflitto che ha causato loro di iniziare a vivere separatamente.

Domenica, Ansari ha proposto un incontro con sua moglie con il pretesto di risolvere la situazione. Dopo averla fatto bere alcolici e portata in un luogo isolato, l’ha strangolata per poi colpirla con un sasso in testa. Il corpo senza vita della donna è stato trovato il giorno successivo e poche ore dopo la polizia ha arrestato Ansari. I due giovani, che hanno professato religioni diverse, si sono sposati senza permesso dai loro parenti nell’ottobre 2017 e hanno avuto un figlio solo tre mesi fa.