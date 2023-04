Ultime Notizie » Elon Musk » TruthGPT: cercare la Verità Ultima e comprendere la Natura dell’Universo

Elon Musk, il miliardario fondatore di Tesla, SpaceX e Neuralink, ha annunciato la creazione di una nuova IA chiamata “TruthGPT“. Secondo Musk, questa IA sarà in grado di cercare la verità ultima e comprendere la natura dell’universo. In un’intervista con Tucker Carlson su Fox News, Musk ha spiegato che questa IA sarebbe meno pericolosa per l’umanità rispetto ad altre IA perché sarebbe interessata a comprendere l’universo e non a distruggere gli esseri umani.

La ricerca della verità ultima

Musk ha ripetutamente affermato la sua preoccupazione per i pericoli che le IA possono rappresentare per l’umanità. A suo avviso, è importante sviluppare IA che non rappresentino una minaccia per noi. Ecco perché sta lavorando alla creazione di ‘TruthGPT’. Questa IA mirerebbe a ‘cercare la verità ultima e comprendere la natura dell’universo’. Sì, ha detto quelle parole.

Musk ha paragonato questa IA agli umani che proteggono gli scimpanzé, anche se potrebbero decidere di cacciarli e ucciderli. “Riconosciamo che l’umanità potrebbe decidere di dare la caccia a tutti gli scimpanzé e ucciderli”, ha detto Musk. “Siamo contenti che esistano e aspiriamo a proteggere i loro habitat”.

Un’alternativa a OpenAI

Musk ha anche criticato OpenAI, un’organizzazione no profit di ricerca sull’intelligenza artificiale che ha contribuito a fondare. Secondo Musk, OpenAI ha iniziato a gestire una sussidiaria a scopo di lucro, che potrebbe interferire con l’etica dei modelli di intelligenza artificiale che crea.

Per questo motivo, Musk ha creato “TruthGPT” come alternativa più trasparente.

Musk ha firmato una lettera aperta con altri ricercatori di intelligenza artificiale che invitano le aziende a fermare i ‘giganteschi esperimenti di intelligenza artificiale’ che non possono essere compresi, previsti o controllati in modo affidabile.

Qual’è lo stato attuale di TruthGPT?

Sebbene Musk abbia annunciato la creazione di “TruthGPT”, non si sa molto sullo stato attuale del progetto. Musk ha fondato una nuova società di intelligenza artificiale chiamata X.AI pochi giorni fa, ma non ha condiviso molti dettagli al riguardo. Tuttavia, è chiaro che Musk è seriamente impegnato a creare un’IA che sia etica e non dannosa per l’umanità (almeno così la mette).

La questione se sia possibile creare un’IA etica è un argomento molto dibattuto nella comunità scientifica. Sebbene Musk creda che sia possibile, altri sostengono che l’intelligenza artificiale non sarà mai veramente etica perché progettata per massimizzare una data funzione e non tenere conto dei valori umani.