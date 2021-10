Ultime Notizie » Catastrofe » Titanpointe: Centro di Spionaggio di New York, nascosto “in bella vista”

Costruito come struttura per la NSA (National Security Agency), in primo luogo si chiamava Project X. È nato nel Progetto X, che mirava a costruire un enorme grattacielo in grado di resistere a un’esplosione atomica. Non avrebbe finestre, ma avrebbe 29 piani con 3 piani interrati. Inoltre, avrebbe gli input necessari per 1500 persone per sopravvivere 2 settimane in caso di catastrofe.

Titanpointe: il rifugio in bella vista

L’obiettivo principale dell’edificio non era proteggere gli esseri umani, ma potenti computer, cavi e centralini, o almeno lo era in passato. Cosa nasconde attualmente? Si suppone che sia sede di uno dei più grandi centri di telecomunicazioni del paese, gestito dalla New York Telephone Company, una sussidiaria di AT&T. Tuttavia, tutto sembra essere un montaggio o una facciata. Qualcosa di molto nuvoloso e pieno di enigmi.

È noto che fino a pochi decenni fa era uno dei più importanti siti di sorveglianza della National Security Agency negli Stati Uniti, un centro di monitoraggio segreto utilizzato per accedere a telefonate, fax e dati Internet. Infatti, il nome “Titanpointe” compare più volte nei documenti della NSA. Di solito in rapporti classificati che rivelano che tra le loro funzioni ci sono programmi di sorveglianza. Soprattutto uno chiamato SKIDROWE, focalizzato sull’intercettazione delle comunicazioni satellitari.

I segreti all’interno di Titanpointe

Tuttavia, è possibile che sia il nascondiglio dell’élite globale, o dei centri di comunicazione con razze aliene, poiché è impossibile vedere cosa si nasconde all’interno o nei loro sotterranei. Non è chiaro quante persone lavorino attualmente al 33 Thomas Street. Tutto ciò che si sa è che ospiterebbe 250.000 galloni di carburante per generatori di energia, rendendola una “città automatica”.

Senza dubbio Titanpointe sembra essere qualcosa di molto più complesso di un semplice edificio e che ha sollevato molte ipotesi intorno ad esso. Alcuni sostengono addirittura che nasconda i segreti più importanti del mondo. Potresti trovare informazioni riservate sullo spazio, la vita al di fuori dei nostri confini terrestri, l’evoluzione dell’umanità, le antiche culture che hanno governato la Terra in passato e la nostra storia in generale.