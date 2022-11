Un violento terremoto di magnitudo 6,1 è stato registrato in Turchia oggi mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 01:08:15 UTC (ora 02:18 italiane) colpendo la provincia occidentale turca di Duzce. L’USGS degli Stati Uniti evidenzia l’epicentro a 16 km W di Duzce, 51 km ENE di Adapazarı, a soli 7 km di profondità (ipocentro). Secondo quanto riferito, la scossa di terremoto è stata avvertita in tutta la regione, comprese le città di Istanbul e Ankara. Si registrano danni materiali.

Earthquake with magnitude 6.1 in Duzce. The earthquake was felt in many cities, especially in Istanbul and Ankara. #istanbul #ankara #deprem pic.twitter.com/wm4HUBKrqo

