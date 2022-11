Ultime Notizie » Belgio Canada » Mondiali Calcio Streaming e TV: Oggi in campo Marocco-Croazia, Germania-Giappone, Spagna-Costa Rica, Belgio-Canada, dove vederle

Dove vedere le partite di calcio in tv Marocco-Croazia, Germania-Giappone, Spagna-Costa Rica, Belgio-Canada, e tutte le altre di oggi mercoledì 23 novembre 2022, con orario d’inizio e canale tv. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in streaming live e tv con alcune curiosità.

11:00 Marocco-Croazia (Mondiali) – In tv su RAI 2, streaming gratis su RayPlay

Ilias Chair del Marocco è il giocatore più basso del torneo (1,57). Anche se l’uomo del QPR ha un solo gol in nazionale, segnato nell’ottobre del 2021, il suo collega “Londoner” Ivan Perišić è il miglior cannoniere dei croati con 32 gol in nazionale. L’ingaggio estivo degli Spurs potrebbe trovarsi a suo agio nel deserto, dato il suo passato di giocatore professionista di Beach Volley.

14:00 Germania-Giappone (Mondiali) – In tv su RAI 2, streaming gratis su RayPlay

Puntando a fare il suo ritorno dopo un infortunio, il veterano della Germania Thomas Müller potrebbe essere maggiormente creativo in questi giorni, ma solo sette giocatori hanno segnato ai Mondiali più gol dei suoi dieci (in carriera).

17:00 Spagna-Costa Rica (Mondiali) – In tv su RAI 2, streaming gratis su RayPlay

È a sei punti dal record di tutti i tempi stabilito dal suo ex compagno di squadra Miroslav Klose. A cercare di rubargli le luci dei riflettori sarà un altro giocatore che milita in Bundesliga, il giapponese Daichi Kamada, che ha già segnato 12 gol in questa stagione nell’Eintracht di Francoforte.

Alcuni osservatori potrebbero ritenere che una squadra della Spagna così giovane fatichi a fare gol, quindi la squadra guidata da Luis Enrique potrebbe dover fare affidamento sulle prestazioni del giocatore del Barcellona Ferran Torres, che dopo avere segnato quattro volte in sei presenze nelle Qualificazioni per il Mondiale, cercherà ora il suo primo gol nelle fasi finali del torneo. Affronterà il portiere ed eroe veterano della Costa Rica Keylor Navas, che ha mantenuto la porta inviolata nei tempi regolamentari in tre diverse partite ai Mondiali, e questa sarà la sua terza presenza consecutiva nella competizione.

20:00 Belgio-Canada (Mondiali) – In tv su RAI 1, streaming gratis su RayPlay

Con Romelu Lukaku fuori per infortunio, il Belgio potrebbe affidarsi a Loïs Openda, che ha segnato due gol in nazionale nel 2022 dopo il 75° minuto. Un altro marcatore dell’ultimo minuto è il canadese Jonathan David: tre dei suoi ultimi quattro gol in nazionale sono arrivati ​​dopo il 70° minuto.