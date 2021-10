Ultime Notizie » friuli venezia giulia » Terremoto Oggi Tolmezzo Udine: Scossa M3,8 sentita nel Nord Italia

TERREMOTO OGGI FRIULI VENEZIA GIULIA – Una nuova scossa di terremoto in tempo reale è stata avvertita oggi, giovedì 21 ottobre 2021, alle alle ore 02:28 italiane (ore 00:28:54 UTC di oggi 21/10/2021), con un magnitudo di 3,8 gradi della scala Richter, con epicentro in provincia di Udine, 5 km SE Zuglio (UD), 5 Km da Tolmezzo (UD), 20 Km da Pontebba (UD), ad una profondità (ipocentro) di 13 km. Una scossa di terremoto che non ha provocato danni ma che è stata sentita chiaramente anche in alcune zone del Veneto e in altre zone del Nord Italia.

Secondo quanto registrato dall’ Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV Terremoti), la scossa di terremoto di oggi ha avuto epicentro nelle coordinate geografiche 46,431°N 13,071°E.

Al momento non giungono notizie riguardo danni a persone o cose: siamo comunque in attesa di ulteriori ultime notizie per darvi tutti gli aggiornamenti sulla situazione. “Svegliata nel cuore della notte. Abbastanza breve ma molto percettibile”, tra i primi commenti al sisma di oggi.