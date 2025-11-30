WhatsApp, arriva la modalità Dragon Ball Z: ecco come attivarla in poche mosse

In un mondo digitale dove la personalizzazione è sempre più ricercata, WhatsApp si arricchisce di una curiosa novità per gli appassionati di anime.

Non si tratta di un aggiornamento ufficiale dell’app di messaggistica, bensì di una personalizzazione estetica, che consente di trasformare l’icona di WhatsApp in un omaggio allo storico e amatissimo anime giapponese, rendendo l’esperienza utente più coinvolgente e originale.

Cos’è e come attivare la modalità Dragon Ball Z su WhatsApp

Dragon Ball Z, serie anime creata da Akira Toriyama, è un fenomeno culturale globale che ha segnato diverse generazioni. Racconta le avventure di Son Goku, guerriero Saiyan dotato di incredibili capacità, e dei suoi compagni nella lotta contro potenti nemici per proteggere l’universo. La modalità a tema Dragon Ball Z su WhatsApp non modifica le funzionalità dell’app, ma si limita a sostituire l’icona originale con immagini ispirate alla serie, spesso scaricate da internet o create tramite intelligenza artificiale.

Per attivare questa personalizzazione su dispositivi Android, è necessario utilizzare un launcher di terze parti, come Nova Launcher, che permette di modificare la schermata principale del telefono senza compromettere l’uso dell’app. I passaggi sono i seguenti:

Scaricare e installare Nova Launcher dal Google Play Store.

Impostare Nova Launcher come launcher predefinito.

Procurarsi un’immagine PNG trasparente con un’icona di WhatsApp a tema Dragon Ball Z.

Tenere premuta l’icona di WhatsApp sulla schermata principale, selezionare “Modifica”, quindi sostituire l’icona con l’immagine personalizzata.

Regolare la dimensione e confermare l’operazione.

Questa modalità è ideale per gli appassionati che desiderano portare la passione per Dragon Ball Z anche nell’aspetto del proprio smartphone, mantenendo inalterate tutte le funzioni di messaggistica e sicurezza garantite da Meta.

Dragon Ball Z è la continuazione della serie originale Dragon Ball, trasmessa in Giappone dal 1989 al 1996 per un totale di 291 episodi. Diretta da Daisuke Nishio e prodotta da Toei Animation, la serie segue la vita di Goku adulto, che insieme alla famiglia e ai suoi amici affronta avversari sempre più forti provenienti da altri pianeti e dimensioni. La narrazione si sposta da una semplice ricerca delle sfere del drago a epiche battaglie intergalattiche, con personaggi iconici come Vegeta, Piccolo, Freezer e molti altri.

Dal successo di Dragon Ball Z sono nati numerosi sequel e spin-off, fra cui Dragon Ball GT e il più recente Dragon Ball Super, quest’ultimo supervisionato direttamente da Akira Toriyama. La serie ha ispirato una vastissima produzione di film, videogiochi e merchandise, consolidando il suo posto nella cultura pop mondiale.