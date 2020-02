Stella Supergigante rossa Betelgeuse potrebbe esplodere nelle prossime settimane.

SPAZIO NEWS – La stella supergigante rossa Betelgeuse, nota per essere una delle più luminose del cielo notturno, potrebbe avvicinarsi alla fine della sua vita. La sua recente attenuazione potrebbe essere un segno della sua prossima esplosione e dell’eventuale comparsa di una supernova. Allo stesso tempo, gli scienziati sostengono che le prossime due settimane sarebbero cruciali per capire se Betelgeuse, che ha un diametro di circa 1400 volte più grande del nostro Sole, sta davvero per diventare una supernova.

All’inizio di questo mese, gli astronomi dell’Università di Villanova (USA) hanno pubblicato un aggiornamento sulla stella, situata nella costellazione di Orione, a circa 640 anni luce dalla Terra, riferendo che era circa 2,5 volte più luminosa a settembre di quello che è adesso.

“Le più recenti osservazioni fotometriche indicano che Betelgeuse è attualmente la meno luminosa e la più fredda che sia stata misurata nei nostri 25 anni di fotometria“, hanno scritto gli scienziati sul portale

Queste osservazioni hanno portato i ricercatori a pensare che la stella potesse esplodere. Tuttavia, il cambiamento nella sua luminosità potrebbe anche essere dovuto a uno scoppio di polvere stellare dai suoi freddi strati esterni, o qualcosa di completamente diverso.

La spiegazione di questo fenomeno potrebbe essere conosciuta in poco più di una settimana. Betelgeuse è una stella variabile, quindi la sua luminosità ha diversi cicli, ascendenti e discendenti. Quando i minimi di ciascun ciclo si uniscono, la stella potrebbe apparire eccezionalmente debole, come ora, ma si accenderà poco dopo.

Il periodo di pulsazione attuale terminerà il 21 febbraio, quando si prevede di registrare la luminosità minima della stella. Attualmente la stella supergigante sembra essere più sommesso di quanto dovrebbe essere durante una stampa e potrebbe significare che ci sono più fattori in gioco. Ma gli scienziati sostengono che se Betelgeuse riprendesse la sua luminosità dopo questa data, potrebbe effettivamente essere una pulsazione e la vita della stella per ora non sarebbe in pericolo.