Space Place, sito web NASA con attività educative per bambini.

I genitori hanno una grande sfida davanti alla quarantena ed è garantire che il processo non sia gravoso per i più piccoli. In molti paesi i processi di insegnamento sono stati migrati su piattaforme online per evitare di uscire di casa. Tuttavia, così tanto tempo in “isolamento” potrebbe essere difficile da assimilare per i bambini. Quindi, per aiutare a rendere la quarantena meno onerosa per i bambini, molti siti web hanno incorporato materiale educativo e formativo e uno di questi non è altro che la NASA.

È così che l’agenzia spaziale americana ha creato il sito Space Place, una pagina piena di attività per i bambini che consentiranno loro di divertirsi imparando a conoscere la Terra, lo spazio, il sistema solare e altro ancora.

Animazione educativa per bambini

Le iniziative mirate all’apprendimento a casa dei bambini sono davvero importanti in questo momento, quando il confinamento è una misura che dobbiamo rispettare per la nostra salute e

quella degli altri. In questo senso, l’iniziativa Space Place realizzata dalla NASA è un’ottima alternativa in modo che i bambini possano rimanere in costante apprendimento e intrattenersi con tutte le attività disponibili. La pagina è piena die un sacco di materiale informativo.

Quando entriamo nel sito web di Space Place troviamo un’interfaccia molto bella e intuitiva, con icone e un design accattivante per i bambini. Space Place è diviso in 6 sezioni: Terra, Sole, Sistema Solare, Universo, Tecnologia ed Educatori. Inserendo ognuna, troverai tutte le attività disponibili e su ciascun pulsante vedrai un’icona che rappresenta il tipo di attività.

Inoltre, nella parte inferiore della pagina principale troverai una serie di opzioni che dividono le attività in base al loro tipo: giochi online per bambini, artigianato, attività o video. In generale, i compiti posti da Space Place sono abbastanza divertenti e con eccellenti informazioni dalla NASA.

Per visitarlo, segui questo link.