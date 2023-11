Ultime Notizie » Come vedere Slavia Praga Roma Streaming » Slavia Praga-Roma Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Europa League

Dove vedere Slavia Praga-Roma Streaming Gratis. Partita valida per la 4ª giornata giornata del Gruppo G di UEFA Europa League e in programma alle ore 18:45 di oggi giovedì 9 novembre 2023 all’Eden Arena di Praga.

La Roma di Mourinho cerca la vittoria contro lo Slavia Praga per assicurarsi il passaggio del turno. Lo Slavia, invece, vede questa partita come un’opportunità per competere con giocatori forti e divertirsi in Europa League. Di seguito le formazioni e dove vedere Slavia Praga-Roma streaming gratis e diretta video tv.

Slavia Praga-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

SLAVIA PRAGA (3-4-1-2): Mandous; Vleck, Ogbu, Boril; Tomic, Dorley, Zafeiris, Provod; Wallem; Chytil, Van Buren. Allenatore: Trpisovsky. A disposizione in panchina: Kolar, Sirotnik, Dumitrescu, Holes, Doudera, Masopust, Schranz, Jurasek, Ogunbayi, Tijani, Jurecka. Indisponibili: Sevcik. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorante, N’Dicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Renato Sanches, Aouar, Pagano, Zalewski, Pisilli, Mannini, Joao Costa, Dybala. Indisponibili: Abraham, Azmoun, Kristensen, Kumbulla, Pellegrini, Smalling, Spinazzola. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Letexier (Francia). Guardalinee: Mugnier-Rahmouni. IV uomo: Batta. VAR: Kajtazovic (Slovenia). Assistente VAR: Bastien (Francia).

Slavia Praga-Roma in TV anche dall’estero con IPTV



Diretta Slavia Praga-Roma in tv con i canali digitali di DAZN (con telecronaca di Edoardo Testoni), Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Slavia Praga-Roma Streaming Gratis in italiano



Su Sky la telecronaca è a cura di Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi. Non disponibile la diretta, canale numero 8 del Digitale Terrestre o 5008 di Sky.

Slavia Praga-Roma streaming gratis per gli abbonati su DAZN, su Sky Go, servizio gratuito disponibile per gli abbonati, sul sito di NOW (a pagamento per tutti). La partita su pc, smartphone e tablet non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata non regolare in Italia.

Alternativa Slavia Praga-Roma Streaming Gratis per vederla on-line



Alternative per vedere Slavia Praga-Roma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” non è autorizzata in Italia. I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come Sky Sport Live, TuttoSport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.