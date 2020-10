Singapore New York: Ritorna il volo aereo più lungo del mondo.

Il volo commerciale più lungo al mondo di Singapore Airlines, sospeso dalla pandemia del 23 marzo, riprenderà dal 9 novembre. Questo è il viaggio diretto tra Singapore e New York e viceversa, che prima durava più di 18 ore, ma ora sarà ancora più lungo, a causa del cambio di aeroporto negli Stati Uniti.

Al posto del Liberty International Airport di Newark, il volo opererà presso il John F Kennedy International Airport di New York, cosicché alla distanza di 15.

343 chilometri precedentemente percorsi dall’aereo se ne aggiungono altri 5. Adesso quindi, per il viaggio da Singapore a New York ci vorranno 18 ore e 5 minuti e il ritorno sarà in 18 ore e 40 minuti, a causa del vento contrario.

I voli hanno ricevuto codici differenti: SQ23 e SQ24, al posto dei precedenti, SQ21 e SQ22, e si svolgeranno tre volte a settimana su un Airbus A350-900. L’equipaggio indosserà occhiali, guanti e maschere. I passeggeri devono indossare maschere in ogni momento durante il volo, tranne quando si mangia o si beve.