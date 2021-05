Ultime Notizie » Generazione Z » Selena Gomez annuncia una nuova campagna per la salute mentale

La pluripremiata cantante Selena Gomez ha recentemente annunciato il lancio della sua campagna sulla salute mentale. La cantante ha annunciato la notizia su Instagram con un discorso e afferma che tutta la sua dichiarazione è arrivata “dal mio cuore” ed è completamente incentrata sulla giovinezza.

Gomez ha programmato il lancio con il “Mental Health Awareness Month” e mira a “responsabilizzare le comunità Millennials e Generazione Z a parlare e incoraggiare il sostegno finanziario per espandere l’accesso alle risorse di salute mentale in contesti educativi”.

Nella sua dichiarazione, Gomez ha ammesso: “So in prima persona quanto può essere spaventoso e solitario affrontare l’ansia e la depressione da soli in giovane età. Se avessi appreso prima della mia salute mentale, mi avrebbero insegnato le mie condizioni a scuola come hanno fatto su altre materie, la mia esperienza sarebbe potuta essere molto diversa”.

Guarda la pubblicazione di Seleza Gomez su Instagram qui.