Ultime Notizie » Diagenesi » Rover Curiosity: segni di vita sulla superficie di Marte e nuovi habitat sottoterra

Gli strati di argilla che in passato avrebbero potuto sostenere la vita sulla superficie di Marte sarebbero stati danneggiati dall’acqua molto salata, che impedirebbe il rilevamento di possibili segni di antichi organismi viventi sul pianeta. Lo affermano gli autori di uno studio pubblicato sulla rivista Science.

I ricercatori hanno sollevato questa ipotesi dopo aver analizzato le osservazioni fatte dal rover Curiosity della NASA, che studia il fondo del cratere – e dell’antico lago – Gale dal 2012. Prendendo due campioni di strati di sedimenti di 3,5 miliardi di anni fa, il dispositivo ha scoperto in uno di esse una concentrazione di minerali argillosi circa due volte inferiore rispetto alle altre, sebbene siano state raccolte a soli 400 metri di distanza. Quel secondo campione conteneva invece alti livelli di ossidi di ferro, i composti chimici responsabili del colore della superficie marziana.

Secondo gli scienziati, tale composizione potrebbe essere dovuta al fatto che l’argilla è stata destabilizzata e degradata dalla salamoia che si è infiltrata nei sedimenti geologici dopo che il lago si è prosciugato.

“Pensavamo che una volta che quegli strati di minerali argillosi si formassero sul fondo del lago nel cratere Gale, rimanessero tali, preservando il momento in cui si sono formati nel corso di miliardi di anni.

Sottosuolo di Marte abitabile?

Ma le salamoie successive hanno scomposto quei minerali argillosi in alcuni punti, sostanzialmente ripristinando il record di roccia”, cita una dichiarazione del Jet Propulsion Laboratory della NASA all’autore principale Tom Bristow.

Allo stesso tempo, i reperti mostrano non solo la distruzione di segni di una possibile vita antica, ma indicano anche la possibile esistenza di organismi sotto terra dovuti all’azione delle acque sotterranee che dissolvono e trasportano sostanze chimiche, modificando la struttura dei sedimenti. Sulla Terra, quel processo, noto come diagenesi, ha creato habitat microbici profondi e avrebbe potuto fare lo stesso su Marte, affermano gli scienziati.

Per il coautore di Bristow John Grotzinger, le biosfere profonde “sono luoghi eccellenti per cercare prove di vita antica e misurare l’abitabilità”. “Sebbene la diagenesi possa cancellare i segni della vita nel lago originale, crea i gradienti chimici necessari per supportare la vita nel sottosuolo, quindi siamo molto entusiasti di averlo scoperto”, spiega.

Le informazioni ottenute da Curiosity verranno utilizzate in futuro per selezionare le rocce più promettenti per possibili tracce di vita marziana.