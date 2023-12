Ultime Notizie » Come vedere Roma Sheriff Streaming » Roma-Sheriff Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Europa League

Dove vedere Roma-Sheriff Streaming Gratis. La Roma, che si è già qualificata ai sedicesimi di finale di Europa League, giocherà l’ultimo turno della fase a gironi contro lo Sheriff Tiraspol. I giallorossi, attualmente secondi in classifica a -2 dallo Slavia Praga, hanno ancora la possibilità di finire al primo posto e passare direttamente agli ottavi di finale. Per farlo, devono vincere la loro partita e sperare in un risultato positivo nell’altro incontro del gruppo. Se lo Slavia Praga perdesse o pareggiasse, la Roma potrebbe superarlo in classifica. In caso di pareggio nell’altro match, la Roma dovrebbe vincere la sua partita con almeno cinque gol di scarto per finire davanti allo Slavia Praga. Di seguito le formazioni e dove vedere Roma-Sheriff streaming gratis e diretta video tv.

Roma-Sheriff Streaming Live: ultime notizie formazioni

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Aouar, Bove, R Sanches, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Cherubini, Pagano, Pisilli, El Shaarawy, Paredes, Pellegrini, Joao Costa.

SHERIFF TIRASPOL (3-5-2): Koval; Dumenco, Kiki, Garananga; Artunduaga, Talal, Mbekeli, Ademo, Zohouri; Joao Pedro, Ankeye. Allenatore: Pilipchuk. A disposizione in panchina: Straistari, Pascenco, Ricardinho, Apostolakis, Vardar, Dijinari, Colis, Botan, Novicov, Luvannor.

ARBITRO: Brisard (Francia).

Roma-Sheriff in TV anche dall’estero con IPTV



Diretta Roma-Sheriff in tv è in programma oggi giovedì 14 dicembre alle ore 18:45 presso lo stadio Olimpico di Roma. Si può vedere con i canali digitali di DAZN (con telecronaca di Pierluigi Pardo), Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Roma-Sheriff Streaming Gratis in italiano



Su Sky la telecronaca è a cura di Davide Polizzi e Luca Marchegiani. Non disponibile la diretta, canale numero 8 del Digitale Terrestre o 5008 di Sky.

Roma-Sheriff streaming gratis per gli abbonati su DAZN, su Sky Go, servizio gratuito disponibile per gli abbonati, sul sito di NOW (a pagamento per tutti). La partita su pc, smartphone e tablet non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata non regolare in Italia.

Alternativa Roma-Sheriff Streaming Gratis per vederla on-line



Alternative per vedere Roma-Sheriff non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” non è autorizzata in Italia. I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come Sky Sport Live, TuttoSport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.