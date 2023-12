Ultime Notizie » Asteroide Bennu » L’asteroide potenzialmente pericoloso Bennu sconcerta gli scienziati con la sua strana composizione

La navicella spaziale NASA OSIRIS-REx ha raccolto pezzi dell’asteroide Bennu coperto di detriti e li ha riportati sulla Terra. Questi resti sono ricchi di sostanze organiche del sistema solare primordiale e sono di colore molto scuro. I ricercatori hanno ottenuto una descrizione dettagliata di parte di questa collezione extraterrestre durante una conferenza.

Sostanze organiche del sistema solare primordiale

“Abbiamo certamente recuperato resti idratati e ricchi di sostanze organiche dal sistema solare primordiale […] I pezzi dell’asteroide di 3 miliardi di anni che sono stati recuperati finora provengono dalla superficie esterna della capsula del campione e sono ricchi di carbonio e di molecole organiche. Tutte le particelle sono molto scure e sono costituite da rocce gommosi di dimensioni centimetriche e millimetriche che hanno una struttura ruvida simile a un cavolfiore.

Presenza di più acqua di quanto previsto

Si attaccano a tutto ciò che toccano!”.

La sonda spaziale OSIRIS-Rex è riuscita a raccogliere più materiale del previsto dall’asteroide potenzialmente pericoloso Bennu. Tuttavia, a causa di un guasto ai fissaggi, non è possibile accedere alla maggior parte del campione raccolto. Gli scienziati stanno utilizzando pinze per raccogliere frammenti attraverso una piccola apertura, ma il materiale raccolto finora mostra una firma spettrale prevalentemente blu, il che potrebbe indicare la presenza di più acqua di quanto previsto. I risultati completi verranno presentati in una conferenza scientifica nella prossima primavera.

Cos’è questo materiale?

Il materiale contiene anche elevate quantità di magnesio, sodio e fosforo, una combinazione che finora ha lasciato perplessi il team di astrofisici: “Abbiamo osservato i meteoriti per molto tempo e non abbiamo mai trovato nulla del genere. È un grattacapo in questo momento. Cos’è questo materiale?“.