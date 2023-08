Ultime Notizie » Famiglie senza minori » Reddito di Cittadinanza: aumentano comunicazioni di sospensione e malcontento

ROMA – Ci saranno 30mila comunicazioni di sospensione del reddito di cittadinanza dopo il pagamento di agosto e meno di 50mila nei mesi successivi dell’anno, per le famiglie senza minori, disabili o over 60 anni che non sono ancora state prese in carico dai servizi sociali dei comuni. In totale, sono state inviate 80mila nuove comunicazioni, che si aggiungono alle 159mila già inviate tramite sms.

Aumenta il malcontento dopo le nuove comunicazioni di sospensione del reddito di cittadinanza

Una notizia che sta generando ulteriore malcontento tra i cittadini per i quali la fonte del RdC era ormai diventata un sussidio fondamentale per la vita quotidiana.

Ricordiamo che il Reddito di Cittadinanza è stato introdotto in Italia nel 2019 come uno strumento di sostegno economico per le

C’è da sperare, che le politiche e le condizioni per l’ottenimento del reddito di cittadinanza possano variare nel tempo a seconda delle decisioni del governo italiano, in questo momento gestito dal Primo Ministro Meloni.

La Vignetta Divertente sulla Sospensione del Reddito di Cittadinanza