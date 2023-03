Ultime Notizie » Intelligenza artificiale » RadioGPT: La prima stazione radio al mondo alimentata da IA

Una compagnia di media di Ohio, negli Stati Uniti, ha lanciato la prima stazione radio al mondo alimentata da intelligenza artificiale (IA). RadioGPT è un sistema che utilizza tecnologia IA per creare contenuti localizzati per le stazioni radio. Il sistema esamina Facebook, Twitter, Instagram e oltre 250000 altre fonti di notizie e informazioni per identificare gli argomenti più rilevanti in un mercato locale.

RadioGPT utilizza la tecnologia GPT-3 per produrre script per la radio e voci IA per trasformare questi script in contenuti audio accattivanti. Le stazioni radio possono scegliere tra una varietà di voci IA per spettacoli individuali, a due o a tre. È persino possibile addestrare l’IA in modo che suoni come le voci esistenti dei presentatori della stazione.

Il sistema può anche generare post sui social media, blog e altri contenuti per piattaforme digitali correlate al contenuto in aria in tempo reale. Ciò consente alle stazioni radio di prendere il contenuto e pubblicarlo su richiesta immediatamente.

Daniel Anstandig, CEO di Futurimedia, ha affermato che la tecnologia GPT-3 consente alle stazioni radio di localizzare il loro contenuto in aria in modo semplice e aprendo nuove risorse per sfruttare le loro vantaggi locali in modo unico.

Anche se la tecnologia IA dietro RadioGPT è impressionante, molti si chiedono se i presentatori radiofonici umani potrebbero essere sostituiti in futuro. Anche se l’IA può creare script e trasformarli in audio accattivante, non può ancora replicare la connessione umana e la risonanza emotiva che un presentatore radiofonico può fornire.

Ricordiamo che molti ascoltatori sintonizzano programmi radio specifici per ascoltare le prospettive e le personalità dei loro presentatori preferiti, cosa che non può essere replicata dall’IA.

Senza dubbio, la tecnologia IA ha il potenziale di svolgere un ruolo importante nell’aiutare e migliorare il lavoro dei presentatori radiofonici umani, ma è improbabile che li sostituisca completamente. Invece, l’IA può essere utilizzata come uno strumento per migliorare l’efficienza e la portata delle stazioni radio e per offrire un’esperienza audio più personalizzata agli ascoltatori, quindi dubito che qualcosa del genere abbia successo.

Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale.