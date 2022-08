Ultime Notizie » Noleggio auto » Quanto costa noleggiare un veicolo commerciale?

Il noleggio di un veicolo commerciale, oggi, è diventato estremamente conveniente per molteplici ragioni. Innanzitutto il web ha permesso alle aziende operanti in questo mercato di abbattere una serie di costi di gestione tradizionali e, in secondo luogo, ha reso possibile una maggior trasparenza sulle tariffe.

Il mercato del noleggio, poi, sta vivendo una fase di grande dinamicità che corrisponde anche ad elevati livelli di concorrenza. Per tutte queste ragioni il costo medio di noleggio di un veicolo commerciale non è fisso e proibitivo ma elastico e personalizzabile.

In Emilia Romagna per esempio puoi visualizzare le tariffe della sede VAN4YOU a Rimini. Le aziende che offrono il noleggio comunque sono tante, e diverse nelle differenti città italiane, si ha quindi la possibilità di scegliere tra le proposte che più si avvicinano alle proprie necessità.

Formule semplici e trasparenti

Nello specifico è possibile optare per una grande varietà di mezzi commerciali, dal classico furgoncino per piccoli trasporti ai mezzi isotermici e ribaltabili di ampie dimensioni.

Sono previsti anche i mini-pulmini per il trasporto di persone ed i VAN di grandi dimensioni con rimorchio incorporato. Una volta scelto il mezzo di cui abbiamo bisogno è possibile visionare le offerte contrattuali proposte dalla società di noleggio che includono sempre un pacchetto orario e un tot di chilometri inclusi.

Costi orari in base al mezzo

Il costo di noleggio di un veicolo commerciale può partire da un costo base di poco più di 8,00€ l’ora IVA inclusa per chi ha bisogno del mezzo per qualche ora e per brevi spostamenti. In questo caso si potrà optare per formule rapide e flessibili come nel caso di un trasloco privato all’interno della stessa città.

Nel caso di trasporti più ingombranti, invece, è possibile optare per le offerte giornaliere con un noleggio di 24 ore consecutive a tariffe vantaggiose. In questo caso il costo può oscillare dai 40,00€ netti a seconda del tipo di mezzo e di allestimento che andremo a scegliere.

Anche in questo caso potrebbero essere previsti pacchetti a chilometraggio inclusi per cui, al momento della scelta, conviene valutare caso per caso, tutte le opzioni disponibili.

Altre formule commerciali di noleggio

Infine ci sono le formule per più giorni che offrono noleggi di durata variabile fino a 25 giorni consecutivi. In queto caso è possibile valutare il costo di noleggio in base al numero di chilometri percorsi e con tariffe vantaggiose che partono da un minimo chilometraggio giornaliero sempre incluso.

Chiaramente il costo dipende dal tipo di mezzo noleggiato per cui, mediamente, si parte da una base di 80,00€ netti per i mezzi VAN di piccole dimensioni. In alternativa è sempre possibile scegliere per altre formule di noleggio come quelle promozionali per il week-end o quelle che, invece, offrono tariffe ridotte per gli spostamenti notturni.

Ogni cliente potrà trovare la formula di noleggio più adatta alle proprie esigenze con tariffe comprensive di assicurazione e confort che, di fatto, rendono questo servizio più conveniente dello spostamento con la propria auto.

Basti pensare al caso del trasloco per il quale, vista le grandezze ridotte dell’abitacolo di una vettura, sono sempre necessari molti viaggi di carico e scarico. Con un solo furgoncino, invece, possiamo completare il trasloco con un viaggio unico spendendo il giusto e beneficiando di tutti i confort che agevolano le operazioni di carico e scarico.