Piano Italia Cashless: ecco cosa puoi ottenere con il Cashback.

Con le carte di pagamento delle varie Banche italiane puoi partecipare a Italia Cashless, il piano introdotto dal Governo per incentivare l’utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate e di app di pagamento. Utilizzando l’app dei servizi pubblici “IO” (link io.italia.it), se paghi con le carte nei negozi e negli esercizi fisici abilitati, puoi ricevere un rimborso del 10% per ogni singola spesa!

Cos’è il Cashback e come si aderisce con l’app IO

Come funziona il Cashback?

Se hai compiuto i 18 anni e risiedi in Italia, puoi ottenere un rimborso per acquisti effettuati a titolo privato (cioè non per uso professionale) sul territorio nazionale con carte e app di pagamento in negozi, bar, ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti. Non concorrono gli acquisti online.

Il programma si articola in quattro periodi, ciascuno indipendente dagli altri:

il primo periodo sperimentale detto “ Extra Cashback di Natale ”, inizia l’8dicembre 2020 e termina il 31 dicembre 2020

”, inizia l’8dicembre 2020 e termina il 31 dicembre 2020 i tre periodi successivi durano sei mesi:1° Semestre dal 1/1/2021 al 30/6/2021

2° Semestre dal 1/7/2021 al 31/12/2021

3° Semestre dal 1/1/2022 al 30/6/2022

Se vuoi partecipare al Programma già per l’Extra Cashback di Natale e considerare i tuoi acquisti validi sin dal primo giorno, puoi iscriverti e attivare le tue carte o app di pagamento già registrabili a partire da lunedì 7 dicembre 2020 (link io.italia.it/metodi-pagamento).

Da ricordare: l’iscrizione al Cashback potrà avvenire in qualsiasi momento per tutta la durata del Programma e saranno conteggiati ai fini del rimborso gli acquisti effettuati a partire dalle ore 00:01 del giorno successivo all’attivazione dei propri metodi di pagamento.

Extra Cashback di Natale

Dall’otto al 31 dicembre 2020

Ricevi il rimborso del 10% sui pagamenti effettuati nei negozi fisici con carte di debito, di credito, prepagate e con app di pagamento.

Puoi ricevere un massimo di 15 euro a transazione e di 150 euro mensili, fino al 31 dicembre 2020.

Ti basta effettuare solo 10 acquisti per ricevere l’Extra Cashback di Natale, che ti verrà accreditato entro febbraio 2021!

Cashback

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2021

Dal 1° gennaio 2021 ricevi il rimborso del 10% sugli acquisti effettuati con carte e app di pagamento.

Se in un semestre effettuerai almeno 50 pagamenti elettronici nei negozi fisici, riceverai un massimo di 15 euro a transazione, di 150 euro a semestre e di 300 euro in un anno!

Super Cashback

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2021

Dal 1° gennaio 2021, i primi 100.000 cittadini che in un semestre avranno totalizzato il maggior numero di transazioni con app e carte di pagamento, riceveranno, oltre al Cashback, anche il Super Cashback di 1.500 euro a semestre e potranno guadagnare fino a 3.000 euro all’anno.

Sarà sufficiente effettuare almeno 50 transazioni a semestre per ottenere il Super Cashback!

COME FUNZIONA IL PIANO ITALIA CASHLESS

Scarica l’app IO, l’app dei servizi pubblici Registrati tramite Spid o Carta d’identità elettronica Abilita le tue carte di pagamento al Cashback I rimborsi verranno accreditati a favore dell’IBAN collegato al tuo Codice Fiscale, che inserirai nell’app IO in fase di registrazione o successivamente

Puoi trovare tutte le informazioni e gli eventuali aggiornamenti sull’iniziativa messa a punto dal Governo su www.cashlessitalia.it e al link io.italia.it/cashback/guida/.