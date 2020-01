Papa Francesco costretto a schiaffeggiare la mano di una signora in Piazza San Pietro.

Ieri sera, dopo aver visitato il presepe in Piazza San Pietro, Papa Francesco perde la calma dopo essere stato afferrato da una signora che non gli ha lasciato la mano. Il Papa ha ripetutamente schiaffeggiato la mano della signora dicendole di lasciarlo. Le immagini, che hanno immortalato questo spiacevole momento, sono diventate virali e hanno fatto il giro del mondo.

La notizia dello schiaffo del Papa sembra esseere esagerata. Il Papa si è dovuto difendere da una signora che lo stava tirando per la mano e quindi per il braccio, cosa che avrebbe potuto avere ben oltre conseguenze vista l’età del Pontefice.

El Papa machirulo aplicando un correctivo peronista.

El Papa machirulo aplicando un correctivo peronista.

El peronismo es violento por definición, Incluyendo a la violencia de género.#RenunciaFrancisco

Lo schiaffo non era buono, ma per me era un atto riflesso di autoprotezione e non un colpo intenzionale.