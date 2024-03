Ultime Notizie » genealogia » OldNews.com: Il Portale dei Giornali Storici di MyHeritage

Oggi vi presentiamo OldNews.com, un’iniziativa di MyHeritage che apre una finestra sul vasto mondo dei giornali storici. Questa piattaforma promette di essere uno strumento indispensabile per genealogisti, ricercatori e appassionati di storia, offrendo accesso a centinaia di milioni di pagine di giornali da tutto il mondo, dai grandi giornali internazionali alle pubblicazioni delle piccole località.

Se la tecnologia può trasformare il modo in cui accediamo e conserviamo la nostra storia, ecco che OldNews.com rappresenta proprio questo, duplicando i contenuti dei giornali storici precedentemente disponibili su MyHeritage e aggiungendo contenuti unici e innovativi. La piattaforma non si limita alla lingua inglese, in quanto include pubblicazioni dagli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Australia, con piani di espansione che promettono di includere ancora più diversità linguistica e geografica.

Il sito è progettato per essere facile da usare su qualsiasi dispositivo, sia dal browser del tuo computer che dal tuo cellulare. Ciò che più si distingue di OldNews.com è l’uso di tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) all’avanguardia e algoritmi sofisticati che garantiscono una digitalizzazione di alta qualità. Ciò significa che cercare una persona, un tema o un evento particolare è più facile e preciso che mai.

L’integrazione con MyHeritage facilita l’accesso agli utenti esistenti con le loro attuali credenziali, mentre i nuovi utenti possono registrarsi senza complicazioni. Questa sinergia tra le piattaforme è cruciale per coloro che cercano di tracciare il proprio lignaggio o aggiungere profondità ai propri alberi genealogici con ritagli di giornali storici.

OldNews.com non si tratta solo di cercare e trovare; si tratta anche di conservare e condividere. La piattaforma consente di scaricare, stampare e regolare la visualizzazione delle pagine dei giornali per una lettura ottimale. Immagina di trovare l’annuncio di matrimonio dei tuoi bisnonni o un articolo su un evento storico rilevante per la tua famiglia e poterlo condividere con gli altri.

Il sito ha ambiziosi piani per includere registri di necrologi strutturati e miliardi di nomi estratti da nuovi contenuti di giornali. Questo non solo arricchirà l’esperienza di ricerca attuale, ma promette anche di fare scoperte continue e rilevanti per gli utenti di MyHeritage.

È importante sottolineare che OldNews.com è un servizio a pagamento, ma offre una prova gratuita di 7 giorni. A proposito, il piano Omni di MyHeritage include l’accesso completo a OldNews.com, il che rappresenta un’opportunità di risparmio significativa per gli appassionati di genealogia e storia che stanno già pagando per MyHeritage.