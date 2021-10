Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Italia-Belgio Streaming Spagna-Francia Gratis, dove vederle Oggi? Stasera Colombia-Brasile (Qualificazioni Mondiali)

Dove vedere le partite di calcio in tv: Italia-Belgio, Spagna-Francia e tutte le altre di oggi domenica 10 ottobre 2021. Di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

12:30 Verona-Fiorentina (Serie A Femminile) – Timvision

12:30 Milan-Roma (Serie A Femminile) – Milan Tv (Visibile Su Dazn) e Timvision

13:30 Chelsea-Leicester (Women’s Super League) – Dazn

14:30 Albinoleffe-Renate (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Legnago-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Piacenza-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Pro Sesto-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports.

14:30 Seregno-Mantova (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Sudtirol-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Trento-Fiorenzuola (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Virtus Verona-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Cesena-Ancona (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

14:30 Lucchese-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Reggiana-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Sassuolo-Empoli (Serie A Femminile) – Timvision.

15:00 Diretta Italia-Belgio (Finale 3°-4° Posto Nations League) – Rai Uno.

La finalina terzo-quarto posto della seconda edizione della Nations League tra Italia-Belgio si giocherà oggi domenica 10 ottobre 2021 alle ore 15:00: appuntamento allo Stadium di Torino, casa della Juventus.

Diretta Italia-Belgio in esclusiva su Rai Uno. La telecronaca della sfida sarà affidata come di consueto ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Diretta streaming gratis con il sito di Rai Sport, oppure al sito di Rai Play, con la possibilità in quest’ultimo caso di scaricare anche la relativa applicazione su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

16:00 Arsenal-Everton (Women’s Super League) – Dazn

17:30 Imolese-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Viterbese-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Bari-Turris (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Catania-Juve Stabia (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Latina-Picerno (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Monopoli-Campobasso (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Paganese-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Palermo-Foggia (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

17:30 Potenza-Fidelis Andria (Serie C) –

20:45 Diretta Spagna-Francia (Finale Nations League) – Rai Uno.

Eleven Sports17:30 Taranto-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports.

Titoli di coda sulla seconda edizione della Nations League: una fra Spagna e Francia si godrà la vittoria finale e un posto nell’albo d’oro della competizione dopo il Portogallo, vincitore nel 2019. Spagna-Francia si giocherà oggi domenica 10 ottobre 2021 allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro di Milano. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.

Diretta Spagna-Francia in esclusiva su Rai Uno. Diretta streaming gratis con il sito di Rai Sport, oppure al sito di Rai Play, con la possibilità in quest’ultimo caso di scaricare anche la relativa applicazione su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

21:00 Minnesota United-Colorado Rapids (Mls) – Dazn

22:00 Bolivia-Perù (Qualificazioni Mondiali) – Como Tv

22:30 Venezuela-Ecuador (Qualificazioni Mondiali) – Como Tv

23:00 Colombia-Brasile (Qualificazioni Mondiali) – Como Tv

Lunedì 11/10 01:30 Argentina-Uruguay (Qualificazioni Mondiali) – Como Tv

Lunedì 11/10 02:00 Cile-Paraguay (Qualificazioni Mondiali) – Como Tv.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta TV è illegale.