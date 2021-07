Ultime Notizie » Luce infrarossa » Occhiali per la visione notturna leggeri ed economici

Per molto tempo gli occhiali sono stati un oggetto molto utile, sia per leggere sia per evitare che la luce del sole ci accecasse in una giornata di sole. Allo stesso modo, esistono sistemi che amplificano la luce ambientale per facilitare la visibilità delle persone in luoghi che presentano un alto livello di oscurità e che non possono essere distinti dall’occhio umano ad occhio nudo.

Tuttavia, l’acquisizione di quest’ultimo è molto costosa. È qui che l’invenzione di un unico film ultrasottile potrebbe rappresentare una soluzione, riuscendo in futuro a sostituire i dispositivi sopra descritti in quanto integrato negli occhiali che hanno una montatura convenzionale.

Diettro la creazione di questo progetto, è responsabile un team guidato da Rocío Camacho, membro dell’Australian National University (ANU).

In questo senso i nuovi occhiali proposti da questo team potrebbero avere la capacità di essere utilizzati non solo in ambito militare e di polizia, ma anche in un contesto di vita quotidiana dove una persona ha bisogno di guidare o camminare di notte su un sentiero poco illuminato senza rischio di scontrarsi o inciampare.

Per quanto riguarda l’uso di questi occhiali per la visione notturna da parte delle forze di sicurezza, rappresenteranno un notevole miglioramento per il loro lavoro notturno, poiché offriranno un utilizzo più semplice e sicuro, in contrasto con i

dispositivi di visione notturna attualmente esistenti.

Ma non è tutto poiché questa nuova tecnologia avrà anche la capacità di catturare la luce infrarossa ed elaborarla per convertirla in immagini apprezzabili dall’occhio umano, per cui questo tipo di luce è invisibile ad occhio nudo.

Il segreto di questo risultato risiede nella membrana utilizzata, che è composta da cristalli disposti su scala nanometrica. Questa dimensione è centinaia di volte inferiore allo spessore di un capello umano. Grazie a questa caratteristica, le lenti possono essere integrate negli occhiali e fungono quindi da filtro che consente alla persona di vedere chiaramente al buio.

Sebbene il team abbia creato un prototipo degli occhiali a scopo dimostrativo, saranno sottoposti a nuovi processi per ottimizzare la tecnologia e in seguito lanceranno un modello che può essere commercializzato.