Ultime Notizie » Aggiornamento WhatsApp » Nuova icona su WhatsApp Web: cos’è e a cosa serve?

Hai notato che su WhatsApp Web è apparsa una nuova e misteriosa icona? Di recente, molti utenti che utilizzano questa estensione di WhatsApp hanno segnalato la comparsa di una nuova icona non presente nell’applicazione mobile, che ha generato intrighi tra tutti gli utenti di Internet su cosa sia, a cosa serva e perché sia ​​stata solo aggiunta nella versione di WhatsApp utilizzabile nel browser. Per porre fine a questo dubbio e non perdere l’occasione di provare questa nuova funzione, oggi in questo articolo vi racconteremo tutti i dettagli, quindi vi invitiamo a continuare la lettura per scoprire di cosa si tratta.

WhatsApp continua a ricevere aggiornamenti costanti per migliorare e portare l’esperienza di tutti gli utenti a un altro livello. Una di queste è stata l’aggiunta di una nuova icona nella barra in alto a sinistra della schermata principale di WhatsApp Web, nello specifico è stata aggiunta tra le icone della community e l’icona di stato, che è la stessa del logo di WhatsApp, ma, invece di avere al suo interno il simbolo del telefono, presenta un simbolo che tutti intendiamo come due parentesi e un punto “(.)”, quindi scopriamo di cosa si tratta.

Cos’è e a cosa serve la nuova icona che compare su WhatsApp Web?

La nuova icona apparsa di recente su WhatsApp Web è il simbolo dei Canali WhastApp, una delle funzionalità più recenti che WhatsApp ha ricevuto e che si sta gradualmente implementando per raggiungere tutti gli utenti. Questa, in generale, è una sorta di chat unidirezionale in cui tutte le persone che li seguono potranno ricevere informazioni e notizie sull’argomento di interesse di quel canale.

Attraverso questi gli amministratori potranno inviare ogni tipo di contenuto, ovvero testi, foto, video, sticker e sondaggi, che verranno ricevuti dai follower del canale per tenersi aggiornati in merito. Come riportato da WhatsApp, sarà possibile interagire con i canali su vari argomenti di interesse, come hobby, previsioni del tempo, sport, ricette di cucina, notizie da funzionari locali, tra molto altro; tutto questo in modo unidirezionale, come un sito di aggiornamento personalizzato.

A questo proposito, è stato sottolineato che la privacy sia degli amministratori che dei follower dei canali sarà sempre mantenuta: “Il nostro obiettivo è sviluppare il servizio di trasmissione più privato disponibile. Per fare ciò, il primo passo è proteggere le informazioni personali sia degli amministratori che dei follower. In qualità di amministratore del canale, il tuo numero di telefono e la tua immagine del profilo non verranno mostrati ai follower. Allo stesso modo, quando segui un canale, il tuo numero di telefono non verrà rivelato all’amministratore o ad altri follower. Decidi tu chi seguire e questa elezione è privata”.

Questa nuova funzionalità è stata originariamente rilasciata solo per Singapore e Colombia, al fine di apprendere e adattare questa esperienza prima di aggiornarla per gli utenti in altre località. Ora, dopo un paio di mesi, è già stato implementato in altri 9 paesi, tra cui Perù e Cile nelle Americhe, e si prevede che questo aggiornamento sarà reso disponibile in più posti nel mondo nei prossimi mesi.