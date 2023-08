Ultime Notizie » documento digitale » Google attiverà lo strumento di firma elettronica nei documenti digitali

Gli utenti di Google Docs potranno utilizzare lo strumento eSignature, una nuova funzione che consentirà loro di aggiungere la propria firma elettronica ai documenti creati in Google Docs, inoltre, potranno anche richiedere che altri utenti possano firmare documenti.

A causa del continuo progresso tecnologico, è sempre più comune utilizzare documenti elettronici per eseguire qualsiasi tipo di procedura, motivo per cui la firma elettronica è diventata una chiave fondamentale per snellire tali processi.

Secondo il blog di Google, la funzione eSsignature sarà in grado di velocizzare la creazione, la ricezione e la firma dei documenti, solo gli utenti di Googlespace controlleranno l’invio e la richiesta di firma dei documenti tramite e-mail, quindi si prevede che sia un processo agile e sicuro.

Tuttavia, esistevano già piattaforme digitali che consentivano di apporre firme elettroniche, come nel caso dell’applicazione Adobe Acrobat e Dropbox.

Sfortunatamente per gli utenti di Google Workspace, hanno dovuto utilizzare un’applicazione aggiuntiva per aggiungere la propria firma, il che ha comportato una doppia attività di creazione del documento e di ricerca di un’alternativa per poterlo firmare digitalmente.

Questo problema ha causato malcontento tra gli utenti di Google, poiché ci è voluto più tempo per dover migrare su un’altra piattaforma per apporre la propria firma, un incidente che verrà

Chi può utilizzare la firma elettronica in Google?

presto risolto con il lancio del nuovo

Il blog degli aggiornamenti di Google ha riferito che lo strumento eSignature è disponibile per gli utenti di Google Docs Beta, ovvero la funzione è ancora in stato di approvazione e non è disponibile per tutti.

Attualmente, solo le persone fidate determinate da Google sono quelle che possono accedere a questa nuova funzione, poiché attraverso i loro commenti e dubbi, vengono apportate correzioni e aggiustamenti per migliorarne la funzione e poterla lanciare ufficialmente.

Una volta terminata questa fase e Google potrà approvare la nuova funzione, tutti gli utenti di Workspace potranno utilizzarla, in modo agile e semplice, dovranno solo disporre di un account email Google per accedere ai vantaggi della piattaforma virtuale.

Purtroppo non ci sono ancora dettagli sul rilascio di eSignature o sulla data a partire dalla quale la funzione sarà disponibile.