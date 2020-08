Brutte notizie dal NOAA: la National Administration of Oceans and Atmosphere ha pubblicato ieri giovedì 6 agosto, l’aggiornamento delle sue previsioni per la stagione uragani 2020 nell’Atlantico, e ha indicato che potrebbero vedere una stagione estremamente attiva con un totale tra 19 e 25 tempeste, inclusi i 9 che si sono formati. Di questi, tra 7 e 11 sarebbero uragani e almeno 3-6 sarebbero di grande intensità.

Nella sua previsione iniziale per maggio, NOAA ha previsto che potrebbero formarsi circa 13 e 19 tempeste, di cui da 6 a 10 sarebbero uragani e di questi almeno da 3 a 6 sarebbero uragani di grande intensità di categoria 3, 4 o 5; con venti di 111 miglia orarie o più.

Il Dipartimento di Scienze dell’atmosfera della Colorado State University, ha anche aggiornato la sua proiezione individuale di cicloni e aumentato il numero totale di tempeste tropicali a 24, con 12 di loro che diventano uragani e di quelli 5 raggiungerebbero una grande intensità.

Nel primo rapporto di maggio, avevano affermato che quest’anno si sarebbe potuto vedere almeno 16 tempeste nominate, di cui almeno 8 avrebbero potuto diventare uragani e 4 di loro sarebbero stati di grande categoria.

Come accade da anni, la prima tempesta del 2020 si è formata prima dell’inizio ufficiale della stagione ciclonica nel bacino atlantico, che va dal 1 giugno al 30 novembre. Stiamo parlando della tempesta tropicale Arthur, che si è formato al largo della costa della Florida il 16 maggio.