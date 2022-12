Ultime Notizie » Clima estremo » Giappone, morti e feriti per le forti nevicate

TOKYO – Dagli Stati Uniti al Giappone: il clima estremo non conosce tregua! Il bilancio delle vittime in Giappone a causa delle forti nevicate, iniziate il 17 dicembre, è salito a 17 e 93 persone sono rimaste ferite, hanno riferito lunedì le autorità del paese. Inoltre, il disastro ha provocato estese interruzioni di corrente in varie regioni del Paese.

Molte vittime sono cadute dai tetti o sono rimaste sepolte sotto i cumuli di neve rimossi dai tetti. Ci sono stati anche problemi con la connessione dei telefoni cellulari in alcune zone delle prefetture di Hokkaido, Niigata, Ehime e Kochi. In generale, la quantità di nevicate ha raggiunto più del triplo della media in alcune regioni del Paese.