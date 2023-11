Ultime Notizie » acceleratori di particelle » Nebulosa del Vento Pulsar MSH 15-52: nuove osservazioni rivelano Dettagli Sorprendenti

SPAZIO NEWS – La NASA ha spiegato poche ore fa che un gruppo internazionale di astronomi ha effettuato nuove osservazioni sulla nebulosa del vento pulsar, identificata come “MSH 15-52“, che si trova a 16 mila anni luce dalla Terra, nella costellazione del Circino.

Una delle nebulose più giovani della Via Lattea

Questo oggetto, che ricorda una mano dall’aspetto spettrale, è il resto di una supernova, la cui esplosione ebbe luogo 1500 anni fa. Secondo gli standard cosmici, MSH 15-52 è considerata una delle nebulose più giovani della Via Lattea.

L’esplosione della sua stella ospite ha dato origine anche a una pulsar, denominata “PSR B1509-58”. Questa stella di neutroni può essere vista alla base del “palmo” della nebulosa, cioè vicino al suo centro. Secondo l’agenzia spaziale statunitense, MSH 15-52 è stato rilevato per la prima volta nel 2001 dall’Osservatorio a raggi X Chandra. In quel momento, gli scienziati furono in grado di visualizzare la pulsar della nebulosa, così come la sua caratteristica forma a mano.

Nel 2021 è stato rilevato per la prima volta il movimento dell’onda d’urto derivante dall’esplosione della stella esplosa un millennio fa. Questo spostamento era localizzato in una regione vicino a uno dei “punta delle dita” della nebulosa.

Alla scoperta delle “ossa” della “mano cosmica”

Dopo aver osservato MSH 15-52 per 17 giorni utilizzando l’Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), sono stati rivelati nuovi dettagli relativi al campo magnetico della pulsar della nebulosa, nonché al suo orientamento, dei getti di raggi X che emette. Questo fenomeno è noto come “polarizzazione dei raggi X”.

L’astronomo dell’Università di Stanford (Usa), Roger Romani, ha spiegato che dopo aver utilizzato “i dati IXPE” è stata ottenuta “la prima mappa del campo magnetico della mano“.

“Le particelle cariche che producono i raggi X viaggiano lungo il campo magnetico, determinando la forma base della nebulosa, proprio come fanno le ossa della mano di una persona”, ha detto.

I dati ottenuti dal telescopio spaziale, descritti in un articolo pubblicato su The Astrophysical Journal, hanno anche mostrato che c’è una grande quantità di polarizzazione dei raggi X nelle regioni più alte di MSH 15-52. Questa scoperta suggerisce che in queste aree specifiche della nebulosa vi sia poca turbolenza, a causa delle linee rette e uniformi del campo magnetico.

Scoperta la storia della vita delle particelle superenergetiche di materia e antimateria attorno alla pulsar

D’altra parte, in aree complesse e turbolente, le particelle energetiche ricevono una sferzata di energia. Ciò può essere visualizzato nel getto emesso dalla pulsar, vicino al palmo della mano cosmica. “Abbiamo scoperto la storia della vita delle particelle superenergetiche di materia e antimateria attorno alla pulsar”, ha detto Niccolò Di Lalla, che ha sottolineato che queste stelle magnetizzate “possono agire come acceleratori di particelle“.