O almeno come va la teoria; non tutti i ricercatori sono d’accordo, naturalmente

Ora, però, un team di scienziati dell’Accademia cinese delle scienze afferma di aver scoperto nuove prove a sostegno della teoria secondo cui pezzi di Theia più grandi di quanto si pensasse potrebbero essersi depositati nelle profondità della Terra, lasciando, forse, la prova fisica di una catastrofe dell’antica civiltà.

Le nuove prove a sostegno della teoria

Il team ha analizzato due enormi masse di materia, note come grandi province a bassa velocità (LLVP), che sono sepolte in profondità sotto il continente africano e l’Oceano Pacifico. Come dettagliato in un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Nature, hanno eseguito complesse simulazioni di fluidodinamica per capire la possibile origine di queste bolle.

La simulazione dell’impatto di Theia

Simulando un enorme oggetto simile a Theia che si schianta sulla Terra, il team ha scoperto che la metà superiore del mantello terrestre si sarebbe sciolta nel processo, consentendo a circa il 10% dell’oggetto di penetrare in profondità nella Terra. vicino al suo nucleo.

La formazione delle grandi province a bassa velocità

Queste bolle verrebbero quindi agitate e cresciute a causa delle correnti di convezione, formando i due LLVP.

La scoperta sorprendente

Precedenti simulazioni avevano concluso che solo tracce di Theia si erano fuse molto tempo fa con la Terra. Il nuovo studio, tuttavia, suggerisce che una quota molto maggiore del protopianeta delle dimensioni di Marte sia rimasta intrappolata all’interno del nostro pianeta, circa il 10%, pari a circa il 2-3% della massa complessiva della Terra.

Testare la teoria

‘Nella maggior parte delle simulazioni di impatto sulla formazione della Luna, la maggior parte dei materiali lunari provengono dal dispositivo di simulazione, quindi ci aspettiamo che le missioni future possano ottenere rocce del mantello lunare e confrontarle con le macchie del mantello per vedere se condividono le stesse firme chimiche’, ha spiegato l’autore Qian Yuan, geofisico del Caltech, su

‘Se la roccia del mantello lunare e i basalti legati al LLVP condividono le stesse firme chimiche, dovrebbero entrambi provenire da Theia’, ha detto Yuan al Guardian in una intervista.

Opinioni divergenti

Rimangono molte domande e non tutti i colleghi dei ricercatori sono del tutto d’accordo con la conclusione che i due LLVP sono principalmente i resti di una collisione avvenuta 4,5 miliardi di anni fa.

Lo scienziato planetario Robin Canup del Southwest Research Institute di Boulder, in Colorado, che non è stato coinvolto nello studio, ha definito i risultati degli scienziati ‘eccitanti e provocatori’, in un’intervista con National Geographic.

Teorie alternative

Tuttavia, Canup ha anche sottolineato che rimane un mistero come i presunti pezzi di Theia abbiano evitato di ‘essere mescolati e omogeneizzati nel mantello terrestre nei successivi quattro miliardi e mezzo di anni’.

‘Non penso che il materiale del dispositivo di simulazione sarebbe completamente mescolato, ma la quantità di miscelazione che si è verificata è sottostimata in questo studio’, ha detto a NatGeo il geodinamico Maxim Ballmer dell’University College di Londra, anch’egli non coinvolto.

Teorie concorrenti intervista che il magma che vortica nello strato inferiore del mantello terrestre ha avuto tutto il tempo per formarsi da solo in masse di diversa densità.

In fin dei conti, è difficile scrutare così indietro nella preistoria del nostro pianeta. Trivellare al centro del nostro pianeta semplicemente non è fattibile, e resta da vedere se ciò che troveremo sulla superficie della Luna supporterà la teoria allettante di Yuan e del suo collega. Ma è affascinante osservare lo svolgersi del processo e presteremo attenzione.