NASA: ecco il nuovo strumento per visitare Marte in 3D

Se vuoi conoscere meglio il pianeta Marte navigando sulla sua superficie in tre dimensioni, fai attenzione, perché la NASA ha aggiunto due esperienze interattive grazie ai contenuti generati dalla missione Mars 2020, una delle quali in 3D.

Explore with Perseverance

Per seguire il viaggio del famoso rover attraverso una simulazione 3D di Marte. Da qui è possibile vedere dove Perseverance è atterrato su Marte, così come rintracciare il piccolo elicottero Ingenuity. Quello che hanno fatto è modificare l’Advanced Scientific Orientation Tool for Robotic Operations (ASTTRO) della NASA, utilizzato per selezionare i punti di interesse, e offrire una versione utilizzabile da chiunque.

Hanno creato il paesaggio con le immagini catturate dal robot e da un satellite della NASA in orbita attorno al pianeta. Espanderanno il numero di percorsi disponibili man mano che vengono mappati nella vita reale.

Dove si trova il Rover Perseverance in questo momento esatto?

Uno strumento che mostra la posizione attuale del veicolo su terra marziana. Tiene traccia anche della posizione di Ingenuity. La mappa di cui possiamo godere viene aggiornata man mano che i nuovi viaggi vengono effettuati da entrambi i veicoli. Da qui possiamo vedere la rotta di Perseverance su Marte e i punti di interesse geologico che si stanno scoprendo.