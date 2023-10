Ultime Notizie » Fotomodella » È morta Tabby Brown, ex fidanzata di Mario Balotelli e Raheem Sterling

Sfortunatamente, Tabby Brown, modella inglese ed ex fidanzata di famosi calciatori come Mario Balotelli e Raheem Sterling, ha perso la vita all’età di 38 anni. Al momento non si conosce il motivo della sua morte a causa del lutto che circonda il mondo della mondo. Inoltre, è stata particolarmente riconosciuta nella sua carriera come ballerina, attrice e influencer in Europa. A confermare la sua tragica morte è stato il suo ex manager.

Tragica notizia: la morte di Tabby Brown

Molti utenti di Instagram hanno espresso le loro condoglianze nell’ultimo post di Tabby Brown in seguito alla tragica notizia della morte della modella 38enne. Inoltre, l’artista conosciuta come NayNay, ha scritto un messaggio emozionante alla sua amica:

“Eri un essere di luce. Il tuo interno corrispondeva al tuo esterno. Eri una bellezza. Sono completamente scioccato e profondamente rattristato dalla tua partenza. Riposa nella pace eterna Tabby“.

Chi era Tabby Brown?

Tabby Brown era una modella inglese che ha collaborato con rinomati marchi di moda come Cosmopolitan, ELLE e Playboy. Inoltre, ha partecipato a un’edizione del programma “The Bachelor”, insieme a partecipazioni con Snoop Dogg, BOB e Dizzee Pascal.

Nella sua vita personale e sentimentale, si sa che era la fidanzata di calciatori come Mario Balotelli e Raheem Sterling, che condividevano lo spogliatoio del Liverpool. Con il primo ha avuto una relazione durata 7 mesi in cui ha ammesso di essersi “innamorata perdutamente contro la sua sanità mentale“, mentre con il secondo ha avuto una relazione fino a scoprire che si era ufficialmente fidanzato con un’altra.