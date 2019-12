E' morta la sorella di George Michael.

La sorella del cantante britannico George Michael è morta mercoledì 25 dicembre, il giorno di Natale, proprio quando hanno commemorato tre anni della morte dell’artista. Melanie Panayiotou è morta a 59 anni a casa sua.

La notizia è stata confermata dal rappresentante di George Michael che ha descritto la morte come “improvvisa” e ha chiesto che “la privacy della famiglia sia rispettata in questo momento triste”.

