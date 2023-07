Ultime Notizie » Cancro al pancreas » Kevin Mitnick, l’hacker più famoso della Storia, è deceduto

Kevin Mitnick, precedentemente etichettato dal sistema giudiziario degli Stati Uniti come “il più ricercato criminale digitale” nella storia del paese, è deceduto il 16 luglio all’età di 59 anni, dopo una lotta di oltre un anno contro un tumore al pancreas. La notizia è stata annunciata giovedì da KnowBe4, un’azienda di formazione informatica fondata dall’hacker.

Negli anni ’90, Mitnick divenne famoso per aver violato e interferito nelle reti informatiche delle aziende. In particolare, fu coinvolto nel furto di migliaia di file contenenti dati e numeri di carte di credito da computer in tutto il paese.

Il New York Times sottolinea che Mitnick utilizzava le sue competenze non solo per accedere ai sistemi aziendali, ma anche a quelli governativi.

Nel febbraio 1995, dopo più di due anni di indagini, l’FBI arrestò Mitnick con l’accusa di utilizzo illegale di un dispositivo di accesso telefonico e frode informatica.

Nel 1999, Mitnick si dichiarò colpevole di frode informatica ed elettronica come parte di un accordo con la giustizia e fu condannato a 46 mesi di prigione.

Mitnick fu rilasciato dal carcere nel gennaio 2000, dopo aver scontato il tempo già trascorso dietro le sbarre, ma gli fu proibito l’accesso a Internet fino al dicembre 2002, quando tutte le restrizioni sull’uso di computer, telefoni cellulari o qualsiasi altro dispositivo che gli desse accesso a Internet furono revocate. Dopo il suo rilascio, Mitnick cambiò vita e intraprese una nuova carriera come consulente per la sicurezza informatica, scrittore e oratore pubblico.

Nelle sue memorie, Mitnick contestò molte delle accuse mosse contro di lui, incluso l’hacking dei sistemi informatici governativi. Inoltre, affermò di aver ignorato i numeri di carte di credito raccolti, sostenendo che “bastava sconfiggere il proprio avversario nel gioco degli scacchi“, senza bisogno di saccheggiare il suo regno o confiscare i suoi beni perché ne valesse la pena.