Ultime Notizie » Golden Globe » MJ Rodríguez diventa il primo transgender a vincere un Golden Globe

Ha già fatto la storia l’anno scorso, dopo essere stata nominata per un Emmy. L’americana Michaela Jaé ‘Mj’ Rodríguez ha vinto domenica scorsa il Golden Globe come migliore attrice in un dramma televisivo per il ruolo di Blanca, madre e infermiera nella serie Pose di FX.

È la prima volta che un artista transgender vince questo premio. È anche il primo Golden Globe a vincere “Pose”, presentato in anteprima nel 2018. Rodríguez ha già fatto la storia l’anno scorso, dopo essere diventata la prima interprete transgender ad essere nominata per un Emmy, nella categoria migliore attrice, anche se non è riuscita a vincere il premio.