Ultime Notizie » Alluvione » Meloni torna in Italia per le inondazioni: 14 morti e 36mila sfollati

Il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, ha annullato la visita che aveva programmato di fare in Kazakistan per tornare nel suo paese, colpito da forti inondazioni, ha detto domenica il portavoce del presidente kazako, Ruslan Zheldibay. Il portavoce ha precisato che Meloni ha interrotto la sua permanenza nella città giapponese di Hiroshima, dove ha partecipato al vertice del G7, prima del previsto, per visitare “i luoghi colpiti dal disastro naturale”. Invece di recarsi ad Astana, Meloni ha preferito avere un colloquio telefonico con il presidente kazako Kasim-Yomart Tokáyev.

Il presidente del Consiglio ha espresso questo sabato “francamente di non poter stare così lontano dall’Italia in un momento così complesso”.

Le alluvioni hanno colpito il nord del Paese, e l’è una delle regioni più colpite. Secondo i rapporti, queste sono le alluvioni più forti che si sono verificate in Italia in 100 anni.

Almeno 14 persone sono morte a causa del disastro naturale, mentre le autorità locali hanno indicato che più di 36.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case. Le forti piogge hanno causato numerosi smottamenti, danneggiato o chiuso più di 500 strade e causato interruzioni di corrente.

Sciacallaggio a Ravenna: due arresti

Due persone sono state arrestate a Ravenna per aver compiuto uno sciacallaggio nel quartiere di Fornace Zarrattini, uno dei più colpiti dagli allagamenti. Hanno iniziato a offrirsi come volontari per aiutare a rimuovere il fango dalle case delle persone, ma poi si sono resi conto che erano spariti 6mila euro. Gli agenti antisciacallaggio sono intervenuti e hanno arrestato i due con il bottino.