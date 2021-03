Ultime Notizie » Baby Sussex » Meghan Markle e Harry potrebbero aspettare una bambina

Il duca e la duchessa del Sussex Meghan Markle e il principe Harry non hanno discusso del sesso del secondo figlio che stanno aspettando, ma i fan della coppia hanno notato un possibile indizio che la coppia sta aspettando una bambina.

Durante l’apparizione pubblica della coppia lunedì 22 febbraio, per l’evento Stream On di Spotify, Meghan ha indossato un anello di zaffiro rosa della gioielleria canadese Ecksand, venduto per 1346 dollari. Immediatamente i fan della coppia hanno iniziato a ipotizzare che potrebbe essere un’indicazione che Archie avrà una sorellina nei prossimi mesi.

Il marchio Ecksand è stato felice che Meghan abbia mostrato il suo nuovo anello nel nuovo video: “Non solo siamo entusiasti del podcast Archewell Audio, ma siamo incredibilmente onorati che Meghan abbia scelto di indossare nuovamente una delle nostre gemme sostenibili durante la sua prima apparizione pubblica da quando aveva annunciato la sua gravidanza“, ha detto Erica Bianchini, co-fondatrice e direttrice creativa di Ecksand.

“Il nostro impegno per pratiche sostenibili è qualcosa con cui Meghan crede fermamente. Questa è una causa che Harry e Meghan hanno nei loro cuori”. E poiché la pietra è rosa, i fan non hanno impiegato molto a inondare i commenti con i loro sospetti sul possibile indizio sul sesso del bambino. “Penso che Archie avrà una sorella”, “Oh, congratulazioni, penso che avrai una bambina“, sono stati alcuni dei commenti.